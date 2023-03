Veneto: consiglieri Pd su ordinanza siccità, provvedimento inadeguato all'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordinanza regionale sulla siccità è un provvedimento inadeguato all'emergenza. Questo il commento dei consiglieri del Partito democratico in Consiglio regionale rispetto all'ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione, Luca Zaia. "È il riassunto di tutto ciò che è già previsto per legge - affermano i consiglieri democratici - un elenco di compiti demandati alle varie strutture ed enti del territorio, pieno di principi generici e azioni che non hanno nulla di straordinario. È completamente assente l'individuazione di interventi strutturali e, soprattutto, non c'è il minimo straccio di finanziamento previsto. Ci chiediamo a cosa possa servire un'ordinanza di questo genere". (Rev)