Veneto: Zaia, videosorveglianza deve essere obbligatoria nelle Rsa

- Il tema delle telecamere e della videosorveglianza deve diventare obbligatoria all'interno delle strutture per anziani. A dirlo è Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, intervenuto sui fatti che coinvolgono una casa di riposo di San Donà di Piave dove ci sarebbero stati dei maltrattamenti. Zaia ha spiegato: "Questo obbligo non toglierebbe nulla alla maggior parte degli operatori che opera con professionalità, rispetto alle poche mele marce che ci possono essere. Quindi sì alle telecamere ovunque e h24 nelle case di riposo e a controlli serrati a tutela degli ospiti delle nostre residenze per anziani". "Seguo con apprensione quello che sta accadendo – ha poi concluso - ed il lavoro della magistratura e ovviamente siamo qui a testimoniare la presenza della Regione in tutte le sedi qualora ve ne fosse la necessità. È giusto che la verità venga a galla fino in fondo, nell'interesse di tutti". (Rev)