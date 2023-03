Automotive: Meloni, per transizione ci sono alternative all’elettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'automotive l'Italia può "conseguire lo stesso obiettivo di transizione impegnando tecnologie diverse dall’elettrico perché ci sono significative alternative in ambiti in cui il nostro paese è all’avanguardia”. Lo ha rimarcato il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, rispondendo in Aula alla Camera sulle iniziative a favore della filiera dell'automotive nell'ambito del processo di transizione ecologica, al fine di garantire la produzione nazionale e la tutela dei livelli occupazionali. “La semplice incentivazione all’elettrico rischia di delocalizzare la produzione automobilistica in Paesi extra Ue”, ha aggiunto. (Rin)