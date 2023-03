Codice appalti: Ruffino (Az-Iv), complica invece di semplificare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Codice degli appalti "nella versione approvata dal governo rischia solo di rendere più farraginose le procedure nella realizzazione delle opere infrastrutturali, con l'effetto paradossale di rallentare o bloccare i lavori di strutture strategiche, come la Torino-Lione, per le quali è invece fondamentale assicurare continuità procedurale e, dunque, conferma dei tempi previsti". Lo ha detto la deputata di Azione-Italia viva Daniela Ruffino a margine della conferenza stampa di presentazione delle proposte del Terzo polo sul Codice degli appalti. "Non possiamo permetterci - ha aggiunto - il rischio di sprecare la grande occasione offerta dal Pnrr, ci sono tanti progetti che aspettano solo l'apertura dei cantieri, l'avvio dei lavori. Per questo come Terzo polo abbiamo presentato delle proposte migliorative al testo del governo centrate su maggiore semplificazione, minore burocrazia e quindi maggiore efficienza. Il nuovo codice deve essere l'emblema della semplificazione, perché il quadro normativo presenta norme spesso incomprensibili, e quindi difficilmente applicabili. Rendere le procedure più snelle vuol dire ridurre tempi e costi, perché la burocrazia e il rischio di contenziosi hanno costi altissimi. Ancora, occorre che gli enti locali siano messi in condizione di dotarsi di personale: la carenza di risorse umane, soprattutto di personale qualificato, è un grande problema ma non sembra essere una priorità per il governo. Auspichiamo perciò che le nostre osservazioni siano recepite - ha concluso Ruffino - perché il mondo delle imprese chiede chiarezza e certezze e invece il Codice degli appalti così com'è stato riformulato non assicura né l'una né le altre ma aumenta solo la confusione".(Rin)