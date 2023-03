Venezuela: Opec, a febbraio produzione petrolio in calo del 3,8 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio la produzione media di petrolio in Venezuela è stata di 704mila barili al giorno, in calo del 3,8 per cento rispetto ai 732mila barili di gennaio. Lo riferisce l'Organizzazione dei Paesi produttori di petrolio (Opec) nel rapporto mensile elaborato su dati ufficiali. Il Paese caraibico ha chiuso il 2022 con una quota di produzione pari a 716mila barili al giorno, in aumento del 12,5 per cento sulla media di 636mila barili quotidiani registrata nel 2021, ma molto lontana dall'obiettivo di due milioni di barili al giorno, fissato dal governo del presidente, Nicolas Maduro. (segue) (Vec)