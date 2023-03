Venezuela: Opec, a febbraio produzione petrolio in calo del 3,8 per cento su mese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio mese, in compagnia del ministro del Petrolio, Tareck el Aissami, il presidente di Pdvsa ha incontrato il direttore esecutivo della compagnia petrolifera russa Rosneft, Igor Sechin. “La cooperazione in campo energetico con la Federazione russa è ampia e profonda. Continueremo a integrare il nostro potenziale nel petrolio e nel gas. Abbiamo definito un programma di lavoro per aumentare la produzione di greggio e promuovere nuove opportunità di business”, ha detto El Aissami. (segue) (Vec)