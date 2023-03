Venezuela: Opec, a febbraio produzione petrolio in calo del 3,8 per cento su mese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sua volta, il presidente Maduro ha annunciato una imminente visita in Vietnam, per firmare “importanti accordi” in materia energetica. “Molto presto visiteremo il Vietnam per firmare importanti accordi e documenti”, ha detto Maduro, durante la cerimonia in cui ha insignito l’ambasciatore vietnamita nel paese con l’Ordine di Francisco de Miranda. Gli accordi tra le due compagnie petrolifere nazionali, PetroVietnam e Pdvsa, sono in stallo da prima dell'inizio della pandemia di Covid-19. A questo proposito Maduro ha dato ordine di riprendere i negoziati tra le parti con l'obiettivo di raggiungere importanti accordi, investimenti e cooperazione in materia energetica. (Vec)