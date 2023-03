Energia: Cnh Industrial acquisisce quota maggioranza Bennamann per ampliare offerta carburanti alternativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cnh Industrial, con l'obiettivo di accrescere ulteriormente la propria offerta nel settore dei carburanti alternativi, ha oggi acquisito la quota di maggioranza di Bennamann, un'azienda britannica specializzata in sistemi di raccolta, riutilizzo e stoccaggio delle emissioni fuggitive di metano per generare energia. L'infrastruttura di Bennamann – riferisce una nota –, unita ai prodotti di Cnh Industrial, genera un sistema a zero emissioni di carbonio, che supporta pienamente l'economia circolare in agricoltura. Questa operazione rafforza la posizione di leadership dell'azienda e amplia la gamma di prodotti alimentati con carburanti alternativi per l'agricoltura. "Consolidando la nostra partecipazione in Bennamann, offriamo ai nostri clienti un sistema completo per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di energia", ha dichiarato Derek Neilson, President Agriculture di Cnh Industrial, che ha aggiunto: "Questa soluzione può rendere le aziende agricole mini-hub di produzione energetica, in grado di far fronte autonomamente al proprio fabbisogno, produrre in loco il fertilizzante naturale necessario all'azienda e vendere l'eventuale eccedenza produttiva di gas sul libero mercato. Il sistema permette inoltre di generare energia per rispondere ai bisogni dell'azienda agricola. Grazie a questa operazione, Cnh Industrial diventa un vero e proprio volano per l'adozione di soluzioni energetiche alternative, utilizzabili in differenti applicazioni, aprendo così la strada a un futuro a zero emissioni di carbonio". (segue) (Com)