Energia: Cnh Industrial acquisisce quota maggioranza Bennamann per ampliare offerta carburanti alternativi (2)

- La riduzione delle emissioni, quali il metano e la CO2 derivanti dai rifiuti organici e dalle attività agricole, è una delle tematiche ambientali più importanti da affrontare in agricoltura. Per aiutare gli agricoltori a superare questa sfida, Cnh Industrial da oltre vent'anni, promuove la ricerca e l'adozione di soluzioni pionieristiche orientate alla sostenibilità, basate sui carburanti alternativi, quali il lancio del primo trattore al mondo alimentato a gas naturale compresso, il New Holland T6.180 Methane Power. I carburanti alternativi, insieme all'elettrificazione, possono aiutare le aziende agricole a migliorare la loro flessibilità operativa, la loro efficienza e anche la redditività, compensando al contempo drasticamente la loro impronta carbonica. La prima collaborazione di Cnh Industrial con Bennamann risale al 2019, quando le due aziende hanno collaborato allo sviluppo di un serbatoio per il prototipo del trattore alimentato a gas naturale liquefatto. Nel 2021, Cnh Industrial Ventures, il ramo d'azienda dedicato agli investimenti, ha acquisito una quota di minoranza di Bennamann. La tecnologia in grado di raccogliere le emissioni fuggitive dai rifiuti organici provenienti dai liquami degli allevamenti è già attiva in maniera sperimentale nel Regno Unito in un'azienda agricola, dove viene trasformato in biometano e a sua volta compresso o liquefatto. In entrambi i casi, il biometano ottenuto può essere utilizzato per l'alimentazione dei veicoli, per generare elettricità e persino per fornire energia elettrica per le utenze domestiche o aziendali, mentre gli scarti generati dal processo di conversione, possono essere impiegati come fertilizzanti naturali. (segue) (Com)