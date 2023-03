Energia: Cnh Industrial acquisisce quota maggioranza Bennamann per ampliare offerta carburanti alternativi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel complesso, il sistema assicura autonomia energetica all'azienda, riduce i costi di produzione e genera nuove potenziali fonti di reddito. Questo lavoro ha permesso la realizzazione del primo prototipo al mondo di trattore alimentato a metano fuggitivo liquefatto, il New Holland T7 Methane Power Lng, che ha un'impronta a zero emissioni di carbonio, grazie al sistema Bennamann. Questo recente investimento strategico rappresenta il rinnovato impegno dell'azienda per la riduzione delle emissioni di CO2 in agricoltura, in linea con gli stessi parametri di riduzione delle emissioni identificati dalla Science Based Target initiative. I risultati di una ricerca da noi realizzata sul campo hanno dimostrato che un allevamento di bovini con 120 capi, dotato della nostra tecnologia per la cattura delle emissioni fuggitive di metano, è in grado di ridurre le emissioni di CO2 corrispondenti a 100 nuclei familiari in Europa occidentale – pari a circa 780 tonnellate all'anno. Dopo aver completato la prototipazione, si è aperta una nuova fase che prevede il prossimo anno lo sviluppo della soluzione Cnh Industrial-Bennamann in diverse aziende agricole. Si inizierà con le soluzioni a metano fuggitivo compresso, per poi passare in futuro a quelle a metano liquefatto. (Com)