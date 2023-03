Russia-Siria: Putin, scambi commerciali aumentati del 7 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scambi commerciali tra Russia e Siria sono aumentati del 7 per cento l'anno scorso. Lo ha reso noto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di un incontro con l'omologo siriano, Bashar al Assad, a Mosca in visita ufficiale. "Le nostre relazioni si stanno sviluppando, anche in ambito economico. L'anno scorso è stato registrato un aumento del 7 per cento dell’interscambio", ha osservato Putin. Il presidente russo ha ricordato che nel 2024 si celebra l'80esimo anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche tra i Paesi. "Oggi propongo di svolgere il nostro lavoro in due fasi: nella prima fase, insieme ai nostri colleghi di entrambe le parti, e poi avremo l'opportunità di parlare faccia a faccia durante la colazione di lavoro. Ci sono tutte le opportunità per discutere quasi tutti i temi più importanti della nostra cooperazione", ha aggiunto Putin. (Rum)