Banche: Meloni, massima attenzione governo su mutui

- Sui mutui bancari lo scenario “merita la massima attenzione del governo”. A dirlo è stato il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, rispondendo in Aula alla Camera sulle iniziative volte a prevedere un contributo di solidarietà a carico del settore bancario, in relazione all'aumento dei tassi di interesse e ai relativi effetti su famiglie e imprese. “La situazione richiede approfondimenti opportuni ma bisogna cominciare ad approfondire quei casi in cui norme discutibili potrebbero aver finito per favorire improprie rendite di posizione”. (Rin)