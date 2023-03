Congo-Kinshasa: morto negli Usa il chitarrista Lokassa ya Mbongo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' morto all'età di 77 anni il chitarrista congolese Lokassa ya Mbongo, tra i fondatori della band Sokous Stars. Lo ha annunciato ai media il suo amico e chitarrista Ngoma Lokito, precisando che il musicista è morto in un ospedale di Nashua, nel New Hampishire, dove viveva dal 1996. Noto per titoli come Bonne Annee, Monica e Marie-Josse, oltre che per i medley Lagos Night e Nairobi Night, Lokassa formò gli Sokous Star a Parigi nel 1989 prima di cavalcare il successo derivato dalla band. Insieme al chitarrista Dizzy Mandjeku e al batterista Ringo Moya, ha in seguito collaborato con il cantante Sam Mangwana ad Abidjan, in Costa d'Avorio, per formare gli African All Stars. (Res)