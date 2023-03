Ue: Fitto, sistema del Fondo sviluppo e coesione da migliorare con confronto tra parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È oggettivo che il sistema relativo alla programmazione dei progetti di coesione non funziona. È quanto detto dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nell’audizione a Montecitorio sulla Relazione dello stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale nel settennato 2014-2020. Nel presentare la relazione sullo stato dell’arte attuale sui programmi di coesione, il ministro ha spiegato che l’intero meccanismo deve essere migliorato in vista dei prossimi sette anni. “Non ci sono dati inventati ma ufficiali, il tema non è di parte ma nell’interesse nazionale”, ha detto Fitto in riferimento alle criticità emerse nello sblocco dei programmi. (segue) (Res)