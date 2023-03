Ue: Fitto, sistema del Fondo sviluppo e coesione da migliorare con confronto tra parti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha precisato che organizzare un dibattito sulla relazione è stata una “scelta precisa del governo”. “Non era previsto preventivamente, ma c’è la volontà di entrare nel merito delle criticità oggettive e di trovare soluzioni”, ha precisato Fitto. Il ministro ha quindi ribadito l’intenzione di approfondire in ambito parlamentare la questione legata allo sblocco dei progetti di coesione, auspicando un confronto libero da “contrapposizioni” e da un “approccio politico”. Bisogna lavorare in un clima di confronto, ha evidenziato il ministro, lo stesso che ha interessato "il contesto della conferenza unificata con le regioni”. Come sottolineato da Fitto, il Fondo sviluppo e coesione inizialmente ammontava a 68,8 miliardi di euro ma negli anni, a seguito di una serie di tagli e spostamenti delle risorse, è sceso a circa 50 miliardi. L’Italia, ha fatto notare l'esponente del governo, è il Paese con il maggior numero di programmi di coesione da valutare. Allo stesso tempo il quadro del Pil italiano, sulla base dei dati della Commissione europea, è "molto problematico" perché la "performance peggiore è quella del nostro Paese". Fitto ha evidenziato la necessità di portare avanti di pari passo la programmazione del Pnrr e del Fondo sviluppo e coesione. (Res)