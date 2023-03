Superbonus: Meloni, pagato anche da chi non ha una casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il superbonus è stato pagato anche “da chi non ha ristrutturato casa e anche da chi una casa non la ha”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, rispondendo in Aula alla Camera sulle iniziative volte a prevedere un contributo di solidarietà a carico del settore bancario, in relazione all'aumento dei tassi di interesse e ai relativi effetti su famiglie e imprese. La norma sul superbonus “è stata messa in campo in un modo da aver prodotto conseguenze su cui il governo attuale lavora da mesi”, ha aggiunto. (Rin)