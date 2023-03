Pa: Naddeo (Aran), trattative in corso dirigenza Funzioni centrali e Sanità per rinnovo contratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso in queste settimane all’Aran le trattative per il rinnovo dei contratti (Ccnl 2019-21) della Dirigenza delle Funzioni centrali, della Dirigenza medica e sanitaria, ma anche per la parte normativa del Contratto per il personale del comparto Istruzione e Ricerca. Così in una nota Antonio Naddeo, presidente dell’Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. “In particolare, proseguiranno la prossima settimana le riunioni sui contratti Dirigenza Funzioni centrali e della Sanità, che si stanno svolgendo in un clima positivo di proficua collaborazione. Per quanto riguarda, invece, la negoziazione sulla parte economica residua del contratto Istruzione, l’Aran è in attesa di ricevere l’atto di indirizzo integrativo per l’utilizzo di ulteriori risorse messe a disposizione dal ministro per l’Istruzione e il Merito, Giuseppe Valditara, tuttora all’esame del ministero dell’Economia e delle Finanze. Il completamento di questo passaggio permetterà di concludere l’accordo sia per la parte normativa sia per la parte economica ancora in trattativa”, aggiunge Naddeo. (Rin)