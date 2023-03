Droga: arrestato a Milano minorenne con mezzo chilo di hashish e sciroppo alla marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vende il "fumo" all'amico ma a casa gli trovano addirittura mezzo chilo di hashish e lo sciroppo alla "marijuana". Ieri pomeriggio intorno alle 17 la Polizia ha arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un ragazzo italiano di 17 anni, senza precedenti, sorpreso in piazza Arduino in possesso di cinque grammi di hashish e 115 euro in contanti. A seguito di una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione in via Giuseppe Tartini, in zona Dergano, sono state trovate nove fiale da 30 millilitri ciascuna con sciroppo "alla marijuana" e 12 grammi di hashish. All'esterno dell'appartamento, in un solaio, è stato invece rinvenuto mezzo chilo di hashish. Successivamente, è stata effettuata un'altra perquisizione domiciliare, in zona Cimitero Maggiore, a casa dell'amico e "acquirente" con cui era in compagnia, un 17 enne a cui sono stati sequestrati 72 grammi di hashish e che è stato indagato a piede libero. Il giovane "venditore" invece è stato condotto all'Istituto Penale per i Minorenni "Beccaria". (Rem)