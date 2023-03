Energia: Germania, per Eon le centrali nucleari chiuderanno il 15 aprile come previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Eon stima che le ultime tre centrali nucleari ancora attive in Germania, ossia gli impianti di Isar 2, Emsland e Neckarwestheim, veranno chiuse il 15 aprile prossimo come previsto dal governo federale. “Non abbiamo alcuna indicazione che la politica stia ripensando alla decisione sullo spegnimento”, ha dichiarato l'amministratore delegato di Eon, Leonhard Birnbaum. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per l'Ad la disattivazione dei reattori non è una scelta tecnica, ma politica. Controllata da Eon, la società Preussenelektra gestisce la centrale nucleare di Isar 2 a Essenbach, in Baviera. Al riguado, Birnbaum ha dichiarato che “una cosa è chiara: stiamo spegnendo uno dei sistemi più sicuri, più produttivi e migliori al mondo”. Inoltre, l'Ad ha evidenziato come Isar 2 sia uno degli unici due impianti del suo genere al mondo che sono riusciti a produrre più di 400 terawattora di elettricità. “L'altro era la nostra centrale nucleare di Grohnde”, ha aggiunto Birnbaum, osservando che 400 terawattora corrispondono a circa due volte e mezzo il consumo di elettricità di tutti i 40 milioni di famiglie in Germania in un anno. Secondo Birnbaum, Isar 2 è un impianto nucleare “di livello mondiale” che, nei 35 anni di attività, è stato “riconosciuto dieci volte come il più produttivo e sicuro su scala globale, su oltre 400” reattori. Avviato nel 2011, il piano di graduale denuclearizzazione della Germania avrebbe dovuto concludersi il 31 dicembre 2022 con lo spegnimento di tutti gli impianti. Tuttavia, a seguito della guerra della Russia contro l'Ucraina e della crisi dell'energia, il governo federale ha deciso di prorogare fino al 15 aprile prossimo l'attività degli impianti di Isar 2, Emsland e Neckarwestheim.(Geb)