Marocco: servizi di sicurezza, arrestati tre presunti membri dello Stato islamico

- I servizi di sicurezza del Marocco hanno arrestato tre sospetti affiliati allo Stato islamico accusati di essere coinvolti nell’omicidio di un poliziotto a Casablanca. Lo ha reso noto un comunicato della Direzione generale della sicurezza nazionale (Dgsn), spiegando che i tre sono stati arrestati in operazioni diverse condotte a Fez e Casablanca. Secondo quanto emerso dalle indagini preliminari, gli arrestati avevano recentemente dichiarato fedeltà a una cellula terroristica dello Stato islamico e stavano organizzando alcuni attentati contro la sicurezza del Regno. Nel corso delle operazioni che hanno portato all’arresto dei tre indagati, le forze di sicurezza hanno utilizzato armi utilizzate per compiere l’omicidio del poliziotto, avvenuto lo scorso 2 marzo. La Dgsn ha fatto sapere che i tre sono stati posti in custodia in attesa di ulteriori indagini.(Mar)