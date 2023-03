Diritti: Appendino (M5s) proposta legge c'è, stop discriminazione bambini figli di coppie gay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo stop alla trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali a Milano fa il paio con la tristissima pagina scritta ieri in Senato, dove la destra ha bocciato il regolamento Ue sulla filiazione. La maggioranza segue ciecamente una strada ideologica giocando sulla pelle dei bambini, di fatto discriminati per come sono nati o per la famiglia in cui sono inseriti. Quello che è chiaro a tutti, e oggi ce lo ricorda anche l'ex presidente della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio, è che serve una legge. Insieme al gruppo del Movimento cinque stelle ho ripresentato alla Camera un testo frutto del lavoro di coordinamento che la collega Alessandra Maiorino ha portato avanti nella scorsa legislatura con le associazioni di settore. È a disposizione del Parlamento: siamo assolutamente aperti al dialogo con le altre forze politiche per giungere ad una soluzione che ponga fine ad ogni forma di discriminazione verso chiunque, tanto più verso i bambini. Chiediamo al Parlamento di avere coraggio, lo stesso che ha avuto la città di Torino quando sotto la mia amministrazione fu la prima a riconoscere i diritti dei figli delle famiglie arcobaleno procedendo alle trascrizioni nei registri comunali. Il Movimento cinque stelle c'è, e gli altri?". Lo afferma la deputata M5s, Chiara Appendino. (Rin)