Serbia: Bei Global eroga credito di 80 milioni di euro a piccole e medie imprese

- La filiale della Banca europea per gli investimenti per le attività fuori dell'Unione europea (Bei Global), ha stipulato un contratto con le banche Otp Bank e Otp Leasing della Serbia per l'erogazione di una linea di credito del valore di 80 milioni di euro dedicata alle piccole e medie imprese (Pmi) del Paese balcanico. I fondi saranno disponibili a condizioni favorevoli per un gran numero di Pmi e società a media capitalizzazione di vari settori dell'economia serba al fine di far fronte a esigenze finanziarie e sostenere nuovi investimenti durante la crisi. Come riporta la stampa locale, migliorando il finanziamento a lungo termine delle imprese in Serbia, questa linea di credito aumenterà la capacità delle Pmi verso l'innovazione e la crescita e creerà nuove opportunità di occupazione. (Seb)