Fisco: Confedilizia, bene riforma integrale, ridurre Imu

- "Ci piace il fatto che sia una riforma integrale, in effetti è quello che un governo politico deve fare, una riforma generale". Lo ha detto Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, al temine dell’incontro a palazzo Chigi tra governo e aziende sulla riforma fiscale. “Apprezziamo la previsione per la cedolare secca per gli affitti non abitativi e anche la tutela della casa e degli interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico all’interno della parte relativa all’Irpef”, ha aggiunto. “Abbiamo chiesto di essere più incisivi sulla finanza locale intervenendo sulla patrimoniale sugli immobili, l’Imu, che deve essere ridotta”, ha evidenziato.(Rin)