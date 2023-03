Torino: Moderati, sempre più quartieri senza pediatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'ultimo ritiro dall'attività registrato sul territorio, anche Mirafiori Sud (Circoscrizione 2) entra nell'elenco dei quartieri torinesi nei quali è difficile o impossibile trovare un pediatra. Un problema serio per le famiglie, costrette a lunghi spostamenti o a rivolgersi a una consulenza privata che risulta anche essere, spesso, costosa. Lo hanno affermato i rappresentanti Torinesi e Piemontesi dei Moderati in una nota stampa. "Barca, Bertolla, Madonna di Campagna, Vanchiglia, Vanchiglietta, Falchera sono, tra le altre, le zone presso le quali si riscontra questa criticità e nelle quali i pediatri attivi scarseggiano o mancano del tutto. All'indomani dell'ennesimo e più recente caso di pediatra non sostituito al momento del suo ritiro dall'attività, proponiamo come Moderati ad Atc, Comune e Circoscrizioni di ipotizzare, strutturare e lanciare un progetto sperimentale che consenta di mettere a disposizione gratuitamente spazi, alloggi, studi e strutture non utilizzati per i professionisti che intendano insediare la loro attività in aree cittadine attualmente 'scoperte'. (segue) (Rpi)