Torino: Moderati, sempre più quartieri senza pediatri (2)

- Si otterrebbero in questo modo due risultati: la valorizzazione di spazi altrimenti inattivi e l'incentivo ai professionisti potenzialmente in grado di assicurare un servizio fondamentale ai territori che ne hanno esigenza. A Torino risiedono circa 90mila cittadini under 14 e i medici pediatri di libera scelta sono una sessantina. Ci sono quartieri nei quali ogni pediatra deve teoricamente assistere oltre 1.400 bambini. L'attuale situazione penalizza le famiglie piemontesi e i cittadini più giovani, il cui diritto alla cura rischia di essere messo a repentaglio dalla scarsità di pediatri", hanno concluso i Moderati. (Rpi)