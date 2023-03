Imprese: Troncone (Adr), aeroporti a zero emissioni entro 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo il piano Esg "vogliamo portare le nostre infrastrutture aeroportuali a zero emissioni al 2030 se non prima". Lo ha detto Marco Troncone, Amministratore delegato di Adr (Aeroporti di Roma) a margine dell'evento "New Journey", che si è tenuto questa mattina a Milano. "Il nostro impegno è quello fare da catalizzatori sull'abbattimento delle emissioni delle aeromobili, siamo impegnati sull'accessibilità degli aeroporti. Occorre uno sforzo corale con cui noi stiamo cercando di fare un po' da registi", ha commentato Troncone. Per quanto riguarda l'espansione a livello internazionale, oltre ai 24 presenti in cui il Gruppo (Mundys) è già presente, l'esposizione per "la nostra crescita futura" mira in particolare "sempre di più all'Asia", ha concluso l'Ad.(Rem)