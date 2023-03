Pakistan: Khyber Pakhtunkhwa, governatore propone elezioni provinciali il 28 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della provincia pachistana di Khyber Pakhtunkhwa, Ghulam Ali, ha proposto alla Commissione elettorale la data del 28 maggio per lo svolgimento delle elezioni provinciali. Lo ha riferito alla stampa il governatore dopo un colloquio col commissario elettorale Sikandar Sultan Raja. Lo stesso Ali ha firmato il 18 gennaio l’atto di scioglimento dell’assemblea legislativa della provincia di Khyber Pakhtunkhwa, su richiesta dell’allora capo del governo provinciale, Mahmood Khan, del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti). Pochi giorni prima, il 14 gennaio, sempre per iniziativa del Pti, era stata sciolta anche l’assemblea della provincia del Punjab. In entrambe le province sono in carica governi provvisori e la questione della convocazione degli elettori alle urne è stata motivo di scontro politico ed è arrivata alla Corte suprema. (segue) (Inn)