Pakistan: Khyber Pakhtunkhwa, governatore propone elezioni provinciali il 28 maggio (2)

- Le vicende politiche delle due province sono collegate a quelle nazionali, cioè alla caduta del governo di Imran Khan, leader del Pti, nell’aprile dell’anno scorso. Il Pti chiede elezioni politiche anticipate (la scadenza naturale della legislatura è per il prossimo ottobre) e punta sul fatto che generalmente nel Paese le politiche e le provinciali si tengono simultaneamente. Il presidente della Repubblica, Arif Alvi, il 20 febbraio ha annunciato la data del voto in entrambe le province senza il consenso della Commissione elettorale. La coalizione di governo ha criticato il capo di Stato accusandolo di aver violato la Costituzione per fare gli interessi del suo partito, il Pti. (segue) (Inn)