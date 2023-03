Pakistan: Khyber Pakhtunkhwa, governatore propone elezioni provinciali il 28 maggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 febbraio la Corte suprema, di sua iniziativa, ha aperto un procedimento per accertare i motivi del ritardo delle elezioni, spiegando di voler far luce su tre punti: chi ha la responsabilità e l’autorità costituzionale di fissare la data di un’elezione provinciale; come e quando deve essere assolta tale responsabilità; quali sono le responsabilità e i doveri costituzionali della provincia e dello Stato centrale per quanto riguarda lo svolgimento del processo elettorale. Il primo marzo la massima autorità giudiziaria ha stabilito lo svolgimento delle elezioni entro un termine massimo di 90 giorni. (segue) (Inn)