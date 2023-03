Pakistan: Khyber Pakhtunkhwa, governatore propone elezioni provinciali il 28 maggio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Corte suprema nel caso del Punjab il presidente della Repubblica è “costituzionalmente competente” per annunciare la data del voto, dopo essersi consultato con la Commissione elettorale, mentre nel caso di Khyber Pakhtunkhwa la competenza è del governatore (la differenza è dovuta al fatto che il governatore del Punjab non ha firmato l’atto di scioglimento dell’assemblea, scioglimento diventato comunque effettivo dopo 48 ore, mentre il governatore di Khyber Pakhtunkhwa ha firmato quell’atto). In seguito al pronunciamento della Corte il presidente Alfi ha annunciato che le elezioni del Punjab si terranno il 30 aprile. (Inn)