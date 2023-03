Tim: parte processo competitivo per la rete, offerte migliorative entro il 18 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Tim ha dato il via libera al processo competitivo per l'acquisto della NetCo della compagnia. E' quanto è stato deciso nella riunione di oggi, nel corso della quale è stata esaminata l'offerta non vincolante presentata da Cdp Equity e Macquarie Asset Management per l'acquisto della NetCo della compagnia, inclusa la rete infrastrutturale e la partecipazione in Sparkle. Un'offerta giudicata da migliorare, al pari di quella del fondo Kkr, entro la data del 18 aprile. Il Consiglio, comunica Tim in una nota, ha esaminato il contenuto dell'offerta del Consorzio, "anche con l’ausilio delle analisi e degli approfondimenti svolti dal management con il supporto degli advisor". Alla luce delle informazioni ricevute, il Consiglio "ha molto apprezzato l’interesse espresso", "pur considerando che la stessa – al pari di quella di Kkr – non riflette il valore dell’asset e le aspettative di Tim. Pertanto, conformemente a quanto avvenuto nel contesto dell'offerta di Kkr, per favorire l’allineamento delle condizioni dell’operazione proposta rispetto al quadro strategico rilevante per Tim, il Consiglio ha deliberato di mettere a disposizione del Consorzio – non in esclusiva – alcuni specifici elementi informativi e di richiedere le ulteriori indicazioni necessarie per comprendere a pieno gli assunti e gli economics dell'offerta non vincolante del Consorzio". (segue) (Rin)