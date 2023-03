Tim: parte processo competitivo per la rete, offerte migliorative entro il 18 aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Inoltre, prosegue Tim, "al fine di consentire sia al Consorzio, sia a Kkr, di presentare le loro offerte migliorative in un processo competitivo definito, ha dato mandato all’Amministratore delegato, Pietro Labriola, affinché avvii un processo regolato, trasmettendo a entrambi gli offerenti, per il tramite dei propri advisor, una process letter che indichi: i termini a cui verrà dato loro accesso a ulteriori specifici elementi informativi, uguali per entrambi gli offerenti; le forme attraverso le quali ciascuno di essi potrà presentare entro il termine del 18 aprile 2023 un’offerta migliorativa non vincolante". Infine, il Consiglio "ha inoltre deliberato di attribuire al Comitato Parti Correlate il compito di espletare le proprie funzioni istruttorie in relazione a entrambe le offerte". Resta da sciogliere, quindi, il nodo della valutazione finanziaria della rete fissa della compagnia. Né l'offerta di Cdp e Macquarie, né quella del fondo statunitense Kkr, riflettono infatti le aspettative del primo azionista di Tim, il gruppo francese Vivendi, che valuta la rete circa 31 miliardi. Un fatto chiarito in modo esplicito dall'Ad di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, secondo cui le offerte presentate sono molto al di sotto del valore reale di Tim. Nel frattempo, il governo continua a seguire il dossier, pur senza sbilanciarsi con valutazioni nette, dal momento che, come osservato ieri dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in questo momento la partita della rete è nelle mani di Tim, del Cda e dei soci. (Rin)