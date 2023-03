Lazio: Raggi (M5s), i miei migliori auguri alla nostra Roberta Della Casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I miei migliori auguri a Roberta Della Casa per la nomina a capogruppo M5s in Regione Lazio. Così, in una nota, Virginia Raggi, consigliera capitolina M5s. "Sono certa che con l'esperienza, la passione e l'impegno, doti che la contraddistinguono, - aggiunge - saprà rappresentare al meglio i nostri valori e le nostre idee per gli obiettivi sfidanti da realizzare, soprattutto in tema di sanità che, in questi ultimi anni, ha lasciato indietro tanti cittadini romani e laziali. Congratulandomi anche con gli altri nostri consiglieri regionali, Valerio Novelli, Marco Colarossi e l'ex sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, sono sicura che questo gruppo, anche in sinergia con le altre forze politiche, onorerà il ruolo con massima dedizione per il bene dei cittadini e del territorio".(Com)