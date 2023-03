Regno Unito: Hunt conferma aumento dell'imposta sulle società al 25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico Jeremy Hunt ha annunciato che l'imposta sulle società aumenterà dal 19 al 25 per cento per le aziende che realizzano un profitto superiore a 250 mila sterline. Tuttavia, solo il 10 per cento delle aziende pagherà l'intero 25 per cento e, aggiunge Hunt, anche con l'aumento dell'imposta sulle società, il Regno Unito avrà l'aliquota più bassa nel G7. "Aumenteremo la ricchezza e le opportunità in tutto il Paese, e non ci fermeremo finché non saremo i migliori d'Europa", ha dichiarato Hunt. Per le piccole imprese verrà alzata l'indennità annuale per gli investimenti a un milione di sterline, il che significa che il 99 per cento di tutte le imprese potrà detrarre l'intero valore di tutti i loro investimenti dai profitti imponibili di quell'anno. (Rel)