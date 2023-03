Russia-Ucraina: Putin, situazione in nuovi regioni "resta difficile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nelle nuove regioni della Russia di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson "rimane difficile". Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, parlando nel corso di una riunione della procura generale. "L'Ufficio del Procuratore generale è uno dei primi organi statali che ha iniziato a creare le sue strutture nelle regioni delle repubbliche di Donetsk e Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson", ha osservato il capo dello Stato russo. "La situazione in queste regioni rimane, come tutti sappiamo, difficile, quindi è necessario rafforzare gli organi locali della procura grazie a esperti in grado di fornire rapidamente assistenza legale, proteggere efficacemente gli interessi legittimi dei cittadini", ha proseguito Putin. Il presidente ha sottolineato che "è necessario fare affidamento sul personale locale, i soggetti che hanno dimostrato la loro alta professionalità e la dedizione alla nostra patria comune". (Rum)