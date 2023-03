Milano: rapina a minimarket, minaccia titolare e scappa con bottino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finge di acquistare degli alimenti ma scappa con più di 500 euro. Ieri, intorno alle 21, un uomo è entrato in un minimarket di via Odoardo Tabacchi, in zona Tibaldi, e dopo aver finto di voler acquistare dei prodotti alimentari si è avvicinato alla cassa, minacciando con un coltello il titolare bengalese di 43 anni e facendosi consegnare dal proprietario del negozio più di 500 euro. L'uomo risulta ancora ricercato dalla Polizia per il reato di rapina impropria. Un'ora più tardi, in un minimarket di viale Carlo Espinasse in zona Certosa si è verificato, invece, un tentativo di rapina. Il titolare del negozio, un cittadino del Bangladesh di 44 anni è stato minacciato da un uomo che gli ha riferito di avere con sé una pistola. L'aggressore ha però dovuto constatare che nella cassa non c'era denaro contante. (Rem)