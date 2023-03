Speciale energia: Libano, la Banca mondiale assegnerà 500 milioni di dollari per progetti nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale assegnerà circa 500 milioni di dollari per la realizzazione di progetti in Libano nel 2023. Lo ha annunciato il vicepresidente della Banca mondiale per il Medio Oriente e il Nord Africa, Farid Belhaj, al termine di un incontro con il primo ministro uscente, Najib Miqati. “Ci sono due progetti che seguiremo al Consiglio della Banca mondiale nei prossimi mesi. Il primo è quello di copertura sociale, che è un grande progetto del valore di circa 300 milioni di dollari, mentre il secondo è dedicato al sostegno del settore agricolo, in particolare nel campo della comunicazione tra il settore pubblico e privato ed è stimato in circa 200 milioni di dollari", ha detto Belhaj, spiegando che altri progetti incentrati sull’energia, e in particolare sulle rinnovabili, “sono in cantiere” con 100 o 150 milioni di dollari destinati al settore. (Lib)