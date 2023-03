Speciale energia: Algeria, Sonelgaz, avviati studi per progetto del cavo elettrico con l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del gruppo energetico algerino Sonelgaz, Mourad Adjal, ha affermato che sono stati avviati gli studi per l’eventuale realizzazione del cavo elettrico sottomarino tra l’Algeria e Italia. Parlando ai media algerini a margine di una riunione dei dirigenti del gruppo algerino avvenuta alla presenza del ministro dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, Ajal ha dichiarato: “Sono in corso gli studi per il cavo sottomarino che collegherà Annaba con la Sardegna, e saranno stanziate le necessarie risorse finanziarie tra il 2023 o il 2034 per la realizzazione del progetto”. Ajal ha anche confermato che l'Algeria, attraverso il gruppo Sonelgaz, è diventata "un grande produttore di energia con oltre 25mila megawatt di energia elettrica prodotta di cui da 12 a 15mila megawatt consumati nelle ore di punta", osservando che Sonelgaz non vede l'ora di esportare in Libia e l'Italia, oltre che in Tunisia, storico cliente del Paese. (Res)