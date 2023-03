Speciale energia: Ue, Squeri (FI), direttiva case green non può tradursi in stangata insostenibile per italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttiva europea sulle case green “è l'esempio più concreto di come non va condotto un percorso di transizione ecologica che ambisca ad essere sostenibile. Non è ammissibile che un obiettivo condivisibile sia perseguito al prezzo di notevoli contraccolpi sociali". Lo dichiara in una nota il deputato e responsabile del dipartimento Energia di Forza Italia, Luca Squeri. "Per come è impostata, la normativa ricadrà in capo ai proprietari di immobili, finendo per tradursi in una nuova stangata e per compromettere il mercato del mattone”, sottolinea Squeri, che aggiunge: “Un approccio autenticamente dirigista che, invece, dovrebbe lasciar spazio a una politica di sgravi e di incentivi affinché il traguardo sia raggiunto in modo graduale e condiviso”. “Contrapporsi a questa normativa – conclude il deputato di FI – come stanno facendo la maggioranza e il ministro Pichetto, significa salvaguardare la peculiarità del nostro Paese, che negli immobili ha sempre visto un solido asset di investimento". (Rin)