Speciale energia: Spagna-Italia, Fitto incontra segretario di Stato Navarro Rios, focus su prossimo Consiglio europeo

- Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha incontrato a Madrid il segretario di Stato spagnolo per l'Unione europea, Pascual Ignacio Navarro Rios. Lo comunica una nota. I colloqui si sono innanzitutto concentrati sui temi all'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo del 23 e 24 marzo e, più in prospettiva, su un ampio spettro di questioni europee in vista della presidenza di turno spagnola nel secondo semestre 2023. In questo contesto, i due esponenti hanno avuto un approfondito scambio di vedute su temi economici: energia, transizione verde, migrazione, allargamento, relazioni esterne e futuro dell'Ue. Fitto e Navarro hanno poi discusso di Coesione e Pnrr, anche alla luce della recente entrata in vigore del Regolamento RePowerEu e delle opportunità offerte dalla flessibilità nell'uso dei relativi fondi. (Spm)