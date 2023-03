Speciale energia: Algeria, Sonatrach, prevista commercializzazione di 100 miliardi di metri cubi di gas all’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Algeria offre un ambiente favorevole per gli investitori stranieri nel settore del gas, con un quadro normativo chiaro, riserve significative, infrastrutture sviluppate, partenariati strategici e interessanti vantaggi fiscali", ha affermato Hakkar, aggiungendo che "il gas è un'energia fondamentale del futuro che contribuisce a una transizione energetica equa e inclusiva e alla sicurezza energetica". Hakkar ha anche indicato che Sonatrach si impegna a preservare l'ambiente attraverso l'applicazione di pratiche di produzione e lavorazione rispettose dell'ambiente, indicando che il suo gruppo ha posto un obiettivo pari a zero flaring entro il 2030, così come un piano per ridurre le emissioni di metano. (Ala)