Speciale energia: Usa-Romania, concluso ottavo Dialogo strategico, focus su Ucraina e Moldova

- Si è conclusa a Bucarest l’ottava riunione del Dialogo strategico Usa-Romania. Al termine dell’incontro, in una nota congiunta, i governi dei due Paesi hanno ribadito l’impegno a garantire la sicurezza euroatlantica, alla luce dei rischi derivanti dalla guerra in Ucraina sul fronte dell’energia e della sicurezza alimentare. Le delegazioni hanno sottolineato in particolar modo la minaccia rappresentata dalla Federazione Russa nella regione del Mar Nero, dedicando particolare attenzione alle recenti tensioni in Moldova. Entrambi i Paesi hanno espresso il loro sostegno nei confronti delle autorità di Chisinau nel quadro delle riforme che stanno portando avanti per avanzare nel processo di adesione all’Unione europea. Le parti hanno anche discusso il futuro della cooperazione bilaterale nel campo dell’energia, della sicurezza, del commercio e degli investimenti. (Was)