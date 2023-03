Sardegna: assessori Fasolino e Saiu, Isola unita nel sostegno a candidatura per Einstein telescope

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna deve marciare unita verso un unico obiettivo. È questo il messaggio emerso nel corso dell’incontro sul progetto dell’Einstein Telescope che si è tenuto oggi a Nuoro. Presenti il vicepresidente della Giunta regionale, Giuseppe Fasolino, l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, i rappresentanti della comunità scientifica legati al progetto ET , il mondo delle imprese, i sindaci e gli esponenti politici del territorio. “Una grande opportunità per la nostra Isola e per il territorio, che può rappresentare una svolta economica e sociale. Ma c’è un aspetto altrettanto importante: la Sardegna e il nuorese sono al centro di uno dei più grandi progetti per la scienza e l’innovazione”, dichiara l’assessore Fasolino, che ha annunciato a breve un incontro a Roma con la partecipazione del Centro regionale di programmazione. “La Regione Sardegna – prosegue il vicepresidente – è stata in prima linea per la candidatura, da subito, anche nell’impegno economico. Oggi è fondamentale essere qui per ribadire che crediamo in questo sito e in questo progetto e che vogliamo la Sardegna protagonista”. (segue) (Rsc)