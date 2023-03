Italia: ministro Fitto, confronto parlamentare fondamentale per programma coesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento deve essere coinvolto nelle questioni che dovranno essere portate avanti nell’ambito della programmazione dei progetti di coesione. Lo ha detto oggi a Montecitorio il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, durante l’audizione in merito alla Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale nel settennato 2014-2020. Il ministro ha evidenziato l’importanza di valutare la capacità di spesa e validità dei progetti, come anche le modalità di attuazione. Fitto ha sottolineato che è fondamentale non considerare i dati secondo un approccio politico, perché la relazione riguarda l’intero sistema istituzionale nazionale. Come spiegato dal ministro, il Fondo sviluppo e coesione inizialmente ammontava a 68,8 miliardi di euro, ma negli anni a seguito di una serie di tagli e spostamenti delle risorse, è sceso a circa 50 miliardi. L’Italia, ha aggiunto Fitto, è il Paese con il maggior numero di programmi in fase di valutazione. “La fase di confronto è molto positiva”, ha evidenziato il ministro, evidenziando la necessità di un confronto continuo tra Regioni, comuni e provincie.(Res)