Sardegna: 297 comuni dell'Isola assumeranno grazie al maxi concorso Asmel 2023

- Lo scorso 7 Marzo sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi e sul Portale InPA i maxi avvisi per gli elenchi di idonei alle assunzioni nei Comuni (legge 113/2021). Moltissimi i profili professionali richiesti, anche esperti tecnici per il PNRR, sia laureati che diplomati e operai specializzati. C'è tempo fino al 22 marzo per candidarsi. Chi sarà incluso negli elenchi ci resterà per tre anni o comunque fino all'assunzione a tempo indeterminato. I singoli enti locali interessati possono assumere in sole 5 settimane chiamando gli iscritti negli elenchi tramite interpello e svolgendo una sola prova selettiva.Tra gli enti aderenti all'innovativa procedura ci sono Quartucciu, Orgosolo, Cabras, Porto Torres, Iglesias, Riola Sardo, San Giovanni Suergiu e Sorso ma anche forme associative come la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai. (segue) (Rsc)