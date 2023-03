Sardegna: 297 comuni dell'Isola assumeranno grazie al maxi concorso Asmel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del maxi concorso indetto da Asmel è anche quello di integrare gli elenchi dei profili banditi nel 2022 e messi a disposizione delle esigenze dei 4mila enti locali soci dell'Associazione, di cui quasi 300 della Sardegna. Tra le assunzioni già formalizzate anche quelle dei 7 vigili e 2 assistenti sociali nel comune di Iglesias. Il comune di Sorso è stato tra i primi enti a completare le procedure di interpello e assumere in tutt'Italia. Soddisfatto il sindaco Fabrizio Demelas “Abbiamo subito aderito all'iniziativa, cogliendone il potenziale e infatti abbiamo assunto un vigile e un amministrativo contabile D in tempi veloci e senza aggravi procedurali”. Dal Comune di Orgosolo fanno sapere che “abbiamo già assunto un tecnico D e stiamo per ultimare le procedure per un assistente sociale. Siamo estremamente soddisfatti. È una procedura che funziona, trasparente e veloce”. (Rsc)