Iran: Metsola, donne si battono per libertà e pagano prezzo più alto, saremo con loro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le donne iraniane si battono per la vita e la libertà, pagando il prezzo più alto. "Oggi è qui con noi la dottoressa Shirin Ebadi, premio Nobel e uno dei primi giudici donna dell'Iran. Lei incarna la lotta delle donne iraniane. La lotta per ciò che è giusto". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel corso di un intervento alla plenaria di Strasburgo, in occasione delle celebrazioni per la giornata celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna. "La sua presenza ci ricorda che la lotta non cesserà e che la libertà richiede coraggio e sacrificio. È anche un monito per coloro che sperano che ciò avvenga. Le donne non si ritireranno in silenzio nella notte, non si arrenderanno. E il Parlamento europeo continuerà a stare al fianco delle donne iraniane", ha aggiunto. Nel corso del suo discorso, Metsola ha voluto ricordare ogni donna che si batte per la libertà. (segue) (Beb)