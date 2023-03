Iran: Metsola, donne si battono per libertà e pagano prezzo più alto, saremo con loro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi voglio onorare tutte le donne che lottano per la loro libertà e inclusione: donne che vengono uccise, picchiate e abusate in tutto il mondo solo per il fatto di essere donne. Le donne ucraine che lottano contro l'invasione illegale della Russia e che, per citare la prima donna presidente della Commissione europea, hanno sfondato un soffitto di vetro sulla testa degli invasori russi", ha dichiarato. "Le ragazze di Chibok, rapite più di otto anni fa da Boko Haram in Nigeria, molte delle quali sono ancora prigioniere. Non sono state dimenticate e il nostro impegno per riportare indietro le nostre ragazze rimane ancora oggi forte. Le donne afghane che sono messe a tacere, represse, maltrattate, private della loro istruzione e che continuano a soffrire per mano dei talebani", ha concluso Metsola. (Beb)