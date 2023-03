Fisco: Gronchi (Confesercenti), obiettivo riforma sono minori tasse e semplificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la parte della riforma fiscale su Irap, Iva e Irpef per la tassazione sulle aziende “c’è un percorso che tende ad abbassare in prospettiva la pressione fiscale, una riduzione delle aliquote Irpef, interventi sull’Iva, un’abolizione dell’Irap che favorirà dimensioni d’impresa più grandi ma con un’attenzione complessiva a fare in modo che il risultato alla fine sia sempre lo stesso: minori tasse e una forte semplificazione nel rapporto tra amministrazione e imprese”. Lo ha detto il vicepresidente di Confesercenti, Nico Gronchi, uscendo da palazzo Chigi al termine dell’incontro tra governo e imprese sulla riforma del fisco. (Rin)