Milano: Sala, su famiglie Lgbt ritorno al passato e al negare alcuni diritti

- Io non do colpa a nessuno perché ognuno fa la sua parte, ma mi sembra una escalation che va verso un ritorno al passato e al negare alcuni diritti. Il punto non è tanto prendersela con la Cassazione, che fa la sua parte, il problema è che che la politica deve dire cosa ne pensa su un tema del genere." Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del contest musicale "Back To Talent" a Palazzo Reale a Milano, in risposta a chi gli ha domandato se la registrazione dei figli da parte delle famiglie omogenitoriali in realtà fosse un modo per favorire la maternità surrogata che è vietata in Italia. “La cosa che mi preoccupa – ha proseguito - è che se fino a due giorni fa e fino anche al mio intervento sembrava che la registrazione di figli di due donne nati all'estero fosse, almeno quella, salvaguardata, il prefetto mi dice che la procura ha impugnato quattro di questi casi”. "Sfido tutti a vedere le nostre registrazioni quanto hanno incentivato la maternità surrogata ha sottolineato - non è così. Noi abbiamo permesso la registrazione di casi che non erano in quell'ottica per cui abbiamo affrontato questioni specifiche, private, di cittadini di Milano che hanno manifestato un bisogno. Questo continuerò a farlo nel limite, perlomeno continuerò a battermi.” “In questo momento abbiamo deciso di interrompere le registrazioni e non è un problema di coraggio politico perché quello non mi manca, ma non voglio dare illusioni alle famiglie - ha concluso il sindaco - non voglio fare una cosa che poi viene impugnata dalla procura poche settimane dopo. Perché altrimenti sarebbe davvero un bel pasticcio". (Rem)